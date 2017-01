Policial rodoviário cumpre prisão preventiva decretada pelo mesmo juiz que o soltou

Reviravolta no caso do assassinato do empresário Adriano Correia do Nascimento. Após análises de novos fatos, o juiz José de Andrade Neto decidiu pela prisão do policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, de 47 anos, que assumiu ter assassinado Adriano. A decisão foi tomada na noite de quarta-feira (4), mas a prisão preventiva aconteceu na manhã desta quinta-feira (5), por volta das 6 horas. O policial rodoviário está detido em uma cela da Garras (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).O crime aconteceu na madrugada do dia 31 de dezembro de 2016 e o policial foi solto pelo mesmo juiz.

Conforme o juiz, o novo entendimento foi baseado em provas e fatos apresentados somente agora pelo MPE (Ministério Público Estadual) e que não estavam no auto de prisão em flagrante.

Segundo o MPE, há provas de que o policial tentou modificar os cenários dos fatos ao dizer que usava farda completa, quando na verdade não usava. No auto de prisão em flagrante de Hyun Su Moon constava ainda que ele havia sido conduzido pelos policiais militares, quando na verdade compareceu espontaneamente acompanhado de um advogado e de um colega policial rodoviário federal.

