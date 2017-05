Policial ambiental prende dois traficantes com 8,5 kg de drogas em rodoviária da Capital

Durante deslocamento fardado em um ônibus para a cidade de Coxim, onde reforçaria equipes de fiscalização fluvial na região, um policial militar ambiental de Naviraí prendeu ontem às 22h, dois traficantes na rodoviária de Campo Grande. O Policial foi acionado pelo motorista do ônibus de uma empresa que fazia a linha Cascavel (PR)/Alta Floresta (MT), para apoiar na identificação dos proprietários de uma mala com tabletes de maconha encontrada e apreendida por um policial militar do pelotão do bairro Moreninhas.

O policial militar ambiental desconfiou de dois mato-grossenses e, ao interrogá-los, ambos confessaram que eram proprietários da droga e que a adquiriram na cidade de Guaíra (PR) e levavam o produto para a cidade de SINOP (MT), onde ambos residem.

Os traficantes receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados por tráfico de drogas.

Veja Também

Comentários