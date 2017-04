Policiais do 4º BPM tiram de circulação foragido da justiça

Material recolhido com foragido da justiça / Divulgação

Policiais militares do 4º BPM – Ponta Porã, prenderam em flagrante um individuo por porte ilegal de arma de fogo, além de ter um mandado de prisão. A prisão ocorreu por volta das 10h40min de sábado (22), quando uma equipe Policial Militar, que realizava policiamento preventivo, efetuou abordagem de dois indivíduos que transitavam em um veiculo VW/GOL vermelho em atitude suspeita, na área central.

Na abordagem foi realizada busca pessoal onde foi localizada sob as vestes do autor de 27 anos, uma arma de fogo (revolver calibre .38 de marca Luger), municiado com seis munições intactas, além de estar em sua posse quatro munições calibre 9 mm intactas.

Diante do fato foi dada voz de prisão ao autor que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Durante a confecção do Boletim de Ocorrência, após checagem via sistema SIGO/MS, foi constatado que autor possuía um mandado de prisão em aberto, bem como o autor já possuía passagem pelo crime de tráfico.

Tráfico

Policiais militares do 4º BPM/ Ponta Porã, conduziram duas pessoas por tráfico de drogas para Delegacia de Policia Civil. A equipe Policial Militar encontrava-se realizando rondas preventivas na região do bairro Carandá Bosque, quando ao passar em frente a uma residência avistaram um individuo que se encontrava em atitude suspeita e no momento em que observou a presença policial empreendeu fuga para o interior da propriedade.

Em ato continuo a equipe, que já possuía informações que este local era um ponto de comercio de entorpecentes, também adentrou no intuito de abordar o suspeito. O suspeito foi identificado como sendo um menor de 16 anos. Nesse momento apareceu a autora de 22 anos a qual franqueou a entrada dos policiais militares,

Depois de realizada busca pessoal no menor e nos cômodos da casa foi encontrado no quarto da autora certa quantidade de substancia análoga à Cannabis Sativa (maconha), que após constatação e pesagem verificou tratar-se do referido entorpecente totalizando 300 gramas.

O menor infrator admitiu ser o proprietário da droga. Foi dada voz de apreensão para o menor e de prisão para autora sendo ambos encaminhados juntamente com o entorpecente para a Delegacia e Polícia Civil.

Mais droga

Um foragido da justiça por tráfico de droga foi capturado por policiais militares do 4º BPM/Ponta Porã. O fato ocorreu por volta das 01h01min de domingo (23), quando a equipe realizava rondas preventivas avistou indivíduos em atitude suspeita que empreenderam fuga não acatando ordem de parada. Os policiais saíram em perseguição localizando-os escondidos em um matagal próximo ao local da fuga.

No momento da abordagem foi realizada revista pessoal e checagem via sistema onde foi constatado que um dos envolvidos possuía mandado de prisão em seu desfavor. Em busca pelo local os PMs encontraram uma motocicleta estrangeira que autor alegou se tratar de pagamento que recebeu pelo trafico de drogas, também foi localizado certa quantidade de crack e maconha que estava dividida em porções para venda.

Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis. Ambos os autores possuíam varias passagens por roubo, furto, receptação e trafico de drogas.

Capturado

Um foragido da justiça foi preso pela Polícia Militar de Ponta Porã. O fato ocorreu por volta das 2h31min de sábado (23/4), quando a equipe Policial Militar realizava rondas preventivas e efetuou abordagem do autor de 36 anos que ao avistar a viatura aparentou nervosismo.

No momento da abordagem foi realizada revista pessoal e checagem via sistema onde foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor. Diante disso foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

