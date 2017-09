Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 20 quilos de droga em Porto Murtinho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de hoje (12), cocaína, armas e munições em uma fazenda no meio do Pantanal sul-mato-grossense, em Porto Murtinho/MS.

Segundo investigações da PRF com o auxílio da Polícia Civil local, as suspeitas começaram depois que a PRF apreendeu 5,6kg de cocaína em um táxi, na tarde de ontem (11), na BR-267 km 517. Os dois homens presos, taxista e passageiro, afirmaram que pegaram a droga em uma fazenda na zona rural de Porto Murtinho/MS.

Informações da Polícia Civil mostraram que no ano passado (2016), nessa mesma fazenda, um avião carregado com pasta base de cocaína havia caído e a droga se espalhado pelo local.

Em uma ação conjunta entre as duas forças policiais, foram encontrados enterrados no meio do mato vários tabletes de cocaína oriundos da aeronave.

Os policiais encontraram 21,250kg (vinte e um quilos e duzentos e cinquenta gramas) de cocaína enterrados em meio a vegetação. Foram encontrados ainda, um Rifle Puma, calibre .38 e uma arma artesanal, tipo cartucheira, calibre 36, ambas enterradas com 3 munições.

Acredita-se que após a queda do avião, a droga tenha se espalhado e alguém, sabendo do que se tratava a carga e do seu valor, a tenha enterrado para comercializá-la, posteriormente, a fim de não chamar a atenção.

Foram presos um homem de 29 anos, detentor e fornecedor da droga enterrada, e um outro, de 46 anos, que tinha a posse das armas.

Os dois homens, a droga e as armas foram encaminhados para a Polícia Civil de Porto Murtinho/MS.

Veja Também

Comentários