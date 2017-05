Polícia paraguaia prende quadrilha com arsenal de guerra

uzis de fabricação norte-americana, russa e belga, muita munição, coletes à prova de balas, celulares, cocaína, maconha, dinheiro e veículos foram alguns dos itens apreendidos na quarta-feira (3) por policiais do Departamento Antinarcóticos da Polícia Nacional do Paraguai. A apreensão foi em uma casa, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com o município de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Departamento Antinarcóticos da polícia paraguaia, foram presos no local sete homens, sendo cinco brasileiros, com idades entre 21 e 33 anos e dois paraguaios, com 22 e 27 anos de idade. A operação ocorreu por volta das 16h (horário local), no bairro Bernardino Caballero, em cumprimento a mandado de busca expedido pela Justiça do país.

Foram apreendidos no local três fuzis: AM15 (norte-americano), com cinco carregadores; AK-47 (russo), com oito carregadores e Fal (belga), com um carregador, 1.000 cartuchos de munição para o fuzil AM15, 500 cartuchos de munição para o fuzil AK-47 e 25 cartuchos para o fuzil FAL, 12 cartuchos calibre 357, três coletes à prova de balas, 15 aparelhos celulares, vários chips, maconha, cocaína, fitas adesivas, uma balança de precisão, três carros, sendo um com placas brasileiras, uma caminhonete e dinheiro.

Os sete presos e os veículos foram encaminhados para a sede da Divisão de Investigação de Crimes do departamento de Amambay, enquanto que os outros materiais apreendidos foram levados para a sede do escritório regional Antinarcóticos de Pedro Juan Caballero.

