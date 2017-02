Polícia Militar reforçará policiamento no Carnaval em MS

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul vai intensificar o policiamento nas cidades durante as festas de Carnaval. Entre os dias 24 de fevereiro e 2 de março será desencadeada uma operação especial. O objetivo é promover todo suporte e apoio necessário para garantia de uma folia segura aos cidadãos.

Todas as unidades da Polícia Militar serão empenhadas na operação. Um total de 1,9 mil policiais vai intensificar o trabalho no Carnaval, sendo 1,1 mil em Campo Grande e 800 nas cidades do interior. A PM atuará ativamente para garantir a tranquilidade do sul-mato-grossense e dos visitantes durante o período de festas. O patrulhamento será feito em viaturas de quatro e duas rodas, a pé e a cavalo.

Está prevista a presença de policiais em todos os blocos populares cadastrados, visando a segurança dos foliões e a manutenção da ordem pública. O foco será a inibição de furto e roubo de celulares, veículos e residências. A orientação para os cidadãos é que sejam cuidadosos com seus pertences, principalmente em locais com grande concentração de pessoas.

O policiamento a pé será empregado especialmente em locais de grande concentração de foliões, desfiles de escolas de samba, blocos populares e rondas em áreas externas de clubes.

O interior do Estado receberá, além do reforço do efetivo, apoio do Departamento de Operações da Fronteira (DOF), Batalhão de Polícia Militar Ambiental (15ºBPMA) e 14º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (14ºBPMRv) .

