Polícia Militar qualifica profissionais para atuação no policiamento aéreo

Pelo menos 220 policiais militares de diversos batalhões e unidades especializadas participam de treinamento específico com foco nas operações preventivas e ostensivas. O objetivo é fazer com que os profissionais tenham capacidade de otimizar o atendimento de ocorrências realizadas com emprego conjunto de viaturas e do helicóptero da PM.

Conforme o tenente coronel Rosalino Gimenez Filho, piloto e coordenador-geral do Policiamento Aéreo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a qualificação vai abordar a padronização dos procedimentos operacionais.

As instruções para qualificação dos policiais foram iniciadas nessa quarta-feira, e seguem até quinta-feira, dia 9 de março. A qualificação faz parte do Programa “MS Mais Seguro” do Governo do Estado.

