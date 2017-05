Polícia Militar de MS procura voluntários da reserva para atuarem no Policiamento Escolar em Campo Grande

O Comando da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul divulga aos policiais militares da reserva remunerada, que desejem retornar ao serviço ativo, que será feita uma seleção de 30 policiais para atuarem no policiamento escolar na capital do Estado.

Os interessados deverão enviar e-mail com dados pessoais e telefone de contato para [email protected] até o dia 11 de maio e comparecerem a reunião de trabalho no dia 12 de maio de 2017, sexta-feira da semana que vem, às 8h, no auditório do Comando Geral na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo no Parque dos Poderes. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo telefone 3318-4433.

O Comandante Geral da PM, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta , reforça a importância do policiamento escolar: “ O policiamento escolar inibe o cometimento de crimes em escolas e ainda faz o papel educativo, aproximando a polícia dos jovens e adolescentes por meio da filosofia de polícia comunitária”.

