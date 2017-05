Polícia Militar aborda quase 2 mil pessoas na operação 'MS Seguro'

A Polícia Militar abordou 1.991 pessoas nos três dias da operação “MS Seguro”, que foi realizada entre sexta-feira e domingo (de 28 a 30 de abril), em várias regiões de Campo Grande. O balanço foi divulgado pelo Comando de Policiamento Metropolitano (com), na manhã desta terça-feira (2).

Além das pessoas, durante a ação foram abordados ainda 927 veículos e cumpridos 17 mandados de prisão. Os policiais militares também conduziram 79 pessoas a delegacias da Polícia Civil e apreenderam e encaminharam ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS), 41 veículos.

Foram lavrados ainda 164 autos de infração, 17 de recolhimento de documentos e recuperados 9 veículos que haviam sido roubados ou furtados. Foram apreendidos também 51 quilos de drogas.

De acordo com a PM, em razão do feriado prolongado, foi intensificada a fiscalização em bares, lanchonetes, postos de combustíveis e locais com maior número de reclamações de perturbação da tranquilidade e sossego.

