Polícia Militar aborda mais de quatro mil pessoas durante Operação Carnaval

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul intensificou o policiamento durante as festividades de Carnaval, a operação que teve início no dia 24 de fevereiro e encerrou na manhã desta quarta-feira (1º), registrou uma diminuição significativa nos índices criminais em relação ao mesmo período do ano passado. A ação que aconteceu durante seis dias, promoveu o apoio necessário para garantia de uma folia segura para toda população campo-grandense.

Ao todo foram mais de quatro mil pessoas abordadas na Capital e cerca de 1.900 veículos vistoriados, resultando em 25 prisões de evadidos da Justiça, 156 pessoas conduzidas à Delegacia e 14 veículos furtados foram recuperados. “O policiamento preventivo inibe o cometimento de crimes e foi o que a Polícia Militar fez com essa operação no Carnaval”, ressaltou o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

Em relação ao trânsito, foram realizadas diversas blitzs preventivas que resultaram em 11 flagrantes de embriaguez, 90 veículos removidos por irregularidades administrativas e 284 notificações de trânsito. Essas blitzs aconteceram próximas aos eventos carnavalescos, e teve o objetivo de inibir o consumo de bebidas alcoólicas pelos foliões e assim, evitar acidentes.

Todas as unidades da Polícia Militar foram empenhadas na operação, totalizando 1.900 policiais trabalhando no Carnaval, sendo 1.100 em Campo Grande e 800 nas cidades do interior do Estado, o que proporcionou uma diminuição dos índices em relação ao ano passado.

No Estado em comparação com 2.016, houve uma diminuição de 35,4% de furtos e 51,3% de roubos. Além disso, não ocorreu nenhum registro de roubos seguidos de morte, o que significa uma queda de 100%. Já os casos de violência doméstica também tiveram uma diminuição de 44% , comparando o mesmo período do ano passado.

No próximo fim de semana estão previstos diversos eventos ainda alusivos ao Carnaval em todo o Estado, a PM atuará ativamente para garantir a tranquilidade do sul-mato-grossense e dos visitantes durante a festa, com patrulhamento em viaturas de quatro e duas rodas, policiamento ostensivo a pé e a cavalo. “Continuaremos presentes em todas as cidades com ações ativas garantindo novamente a ordem pública para os cidadãos de bem que estão com suas famílias”, garantiu o comandante-geral.

