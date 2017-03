As autoridades de Lisburn, cidade onde o fato aconteceu, foram acionadas para investigar a presença de "dejetos humanos" ainda não identificados em latas que chegaram a uma fábrica da Coca-Cola na semana passada. A Coca-Cola garante que todas as latas afetadas foram apreendidas e que isso nunca aconteceu, pois a marca não compromete a qualidade e segurança dos produtos que estão no mercado.

O procedimento padrão na fábrica é que as latas cheguem à unidade sem estarem fechadas, sendo então preenchidas com líquido e seladas. A produção na fábrica envolvida no escândalo foi suspensa após o incidente. Segundo investigações policias, um lote inteiro foi contaminado.

A marca diz que o assunto foi identificado imediatamente e que que não teve impacto nos produtos que estão já em venda.

A Coca-Cola se manifestou por meio de representantes, que afirmaram que a empresa está colaborando com as investigações e que só foi possível detectar alteração nos refrigerantes devido aos intensos procedimentos de fiscalização pelos quais os produtos são submetidos frequentemente.

Os detetives seguem investigando o caso.

