Polícia faz operação contra aborto ilegal em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul faz operação contra aborto ilegal praticado em uma adolescente de 17 anos, em 15 março deste ano / Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul faz na manhã desta terça-feira (16), em Campo Grande, operação contra aborto ilegal praticado em uma adolescente de 17 anos, em 15 março deste ano.

Segundo informações divulgadas pela polícia, são cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três de prisão. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da capital sul-mato-grossense.

A ação, que leva o nome de Herodes, é resultado de investigação da Delegacia de Atendimento à Infância e à Juventude (Deaij), que revelou que a mãe da garota e outras duas pessoas teriam feito o procedimento sem o consentimento da gestante.

A polícia descobriu o caso depois que a família do ex-namorado da jovem fez a denúncia. No primeiro depoimento à polícia, a menina disse que havia feito o aborto sozinha. O feto foi encontrado enterrado no quintal da casa dela.

Participam da operação policiais da Deaij com apoio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

Veja Também

Comentários