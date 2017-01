Polícia de MS apreende 13 mil pontos de LSD e 21 quilos de haxixe

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam na madrugada de terça-feira (10), 13.328 micropontos de LSD e 21 quilos de haxixe, na MS-280 em Laguna Carapã, a 295 quilômetros de Campo Grande. Essa foi a maior apreensão de LSD já realizada pelo DOF no estado e a maior apreensão do entorpecente feita Brasil neste ano.

De acordo com a polícia, uma equipe do DOF fazia abordagens de rotina na rodovia, quando perceberam a aproximação de uma motocicleta com os faróis apagados. Duas pessoas saltaram do veículo, de origem paraguaia e fugiram abandonando a moto e duas mochilas.

Os agentes encontraram 98 bolas de haxixe, que totalizaram os 21 quilos e 17 cartelas de um papel picotado, com vários desenhos formados pelos micropontos de LSD.

Segundo a polícia, o LSD é muito consumido durante bailes de carnaval e festas have, e tem um alto poder alucinógeno, sendo reconhecido com uma das drogas sintéticas mais potentes.

Os suspeitos não foram encontrados. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, em Dourados.

Veja Também

Comentários