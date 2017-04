Polícia Civil apreende quase uma tonelada de drogas, recupera carro furtado e prende foragido da justiça

Intensificando as ações de combate aos crimes de fronteira, na noite de 02 abril por volta das 20hs, investigadores da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira - DEFRON/MS, estavam em diligências na região do posto fiscal Aquidaban, Rod MS 164, no município de Ponta Porã/MS, quando notaram trafegando em sentido contrário, sentido à Maracaju um comboio de veículos suspeitos, oportunidade em que passaram a fazer o acompanhamento dos automóveis, sendo dada ordem de parada ao veículo Honda City de placas afixadas NSD-6740 de Três Lagoas/MS, o qual não obedeceu e tentou se evadir, no entanto após disparo que atingiu o pneu o veículo foi abordado.

Realizada a abordagem do Honda City foi constatado que o mesmo estava carregado com “Maconha”, distribuída em diversos fardos, os quais após pesados totalizaram 927 kg (novecentos e vinte e sete quilos) . Segundo o condutor do veículo identificado como sendo ANDERSON RODRIGO DE ARAÚJO DIAS de 38 anos, os outros dois veículos que conseguiram fugir faziam as vezes de batedores. Em checagem junto aos números identificadores do automóvel verificou-se ser o veículo produto de furto ocorrido em Uberlândia/MG.

Durante revista nos pertences de Anderson Rodrigo de Araújo Dias, o qual foi autuado em flagrante pela prática dos crimes de Tráfico de drogas e Receptação, foram encontradas duas serras escondidas sob as palmilhas de suas botas. Ao ser entrevistado Anderson mentiu sobre seu nome, no entanto a perspicácia dos investigadores da DEFRON foi determinante para a descoberta de sua correta qualificação, ocasião em que se constatou ser elemento de alta periculosidade, fugitivo do presídio de Três Lagoas, fato ocorrido em dez/2016, constando ainda em sua ficha a participação em diversos delitos de roubos de cargas no Estado de São Paulo.

