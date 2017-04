PMs flagrados executando homens no Rio alegam que se sentiram ameaçados

No mesmo dia, estudante foi morta na região por bala perdida / Divulgação

Os dois policiais militares flagrados em vídeo executando dois homens do lado de fora de uma escola pública em Acari, na Zona Norte do Rio, alegaram em depoimento prestado à Polícia Civil que se sentiram ameaçados. Segundo eles, as vítimas estavam armadas.

O vídeo mostra os dois PMs atirando em dois homens que já estavam caídos no chão, feridos e desarmados. O caso ocorreu na quinta-feira da semana passada e gerou grande repercussão no país. No mesmo dia, a estudante Maria Eduarda Alves, de 13 anos, foi morta a tiros dentro dessa mesma escola.

Os policiais militares que aparecem no vídeo executando os dois homens foram presos em flagrante enquanto prestavam depoimento na Divisão de Homicídios da capital. Eles foram autuados por homicídio qualificado.

