PMA autua empresa em R$ 30 mil por transporte ilegal de combustível

A Polícia Militar Ambiental (PMA) apreendeu, no sábado (8), em Anaurilândia, a 367 quilômetros de Campo Grande, uma carreta bitrem transportando 30 mil litros de combustível ilegalmente. O veículo transportava 15 mil litros de diesel e 15 mil de gasolina sem a licença ambiental que permitiria o transporte do produto perigoso.

De acordo com a PMA, o veículo seguia de Mato Grosso do Sul para o estado do São Paulo. Uma empresa transportadora de derivados de petróleo de Araucária (PR), proprietária do produto perigoso e do veículo, foi autuada administrativamente e multada em R$ 30 mil.

O produto perigoso e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Anaurilândia. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora em desacordo com a licença ambiental, que prevê pena de prisão de três a seis meses.

Eles também poderão responder por crime ambiental de transporte ilegal de produto perigoso, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão.

