PMA autua homem após encontrar galos com sinais de maus tratos

No local ainda foi encontrada arena que é utilizada para colocar os animais em briga, o que ratifica que no imóvel funcionava uma rinha / Divulgação

Os animais apresentavam diversos ferimentos na crista e peito e 30 estavam com vários ferimentos graves, bem como todas as aves apresentavam-se mutiladas, com as esporas cortadas, sinais característicos de emprego dos animais em rinhas. No local ainda foi encontrada arena que é utilizada para colocar os animais em briga, o que ratifica que no imóvel funcionava uma rinha. Os animais, caixas e os petrechos artificiais para briga foram apreendidos.

O infrator, de 54 anos, residente no local, foi conduzido à delegacia pela Polícia Civil de Corumbá, juntamente com os animais e materiais apreendidos e responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais, além do tráfico de drogas. Ele só foi autuado administrativamente pela PMA, depois que foi feita a verificação das condições dos animais apreendidos, trabalho realizado nesta sexta-feira.

Veja Também

Comentários