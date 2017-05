PF faz ação contra quadrilha que traficava cocaína

A Polícia Federal fez na quarta-feira (17) uma operação que apura o tráfico de drogas realizado por um grupo criminoso que buscava cocaína na Bolívia e entregava em Campo Grande. De acordo com as investigações, Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande, era a principal rota de entrada do entorpecente no país.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de condução coercitiva no estado. Durante as investigações, também foram cumpridas três prisões, envolvendo os principais membros do grupo.

Ainda foram apreendidos dois veículos, R$ 15 mil em espécie e cerca de U$ 1,6 mil. A operação apura os crimes de tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico, e prevê ainda o bloqueio de aproximadamente R$ 400 mil em bens e valores dos envolvidos.

De acordo com a Polícia Federal, a droga era trazida do país vizinho e armazenada em um sítio perto da fronteira. Em seguida, a carga era transportada por rotas alternativas, como a Estrada Parque Pantanal e a Estrada do Carandazal, até chegar a Campo Grande, onde era distribuída ou enviada para outros estados.

Veja Também

Comentários