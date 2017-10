PF faz ação contra pornografia infantil no Rio de Janeiro

- Divulgação

Policiais federais cumprem hoje (18) três mandados de busca e apreensão contra a um grupo suspeito de armazenar e distribuir arquivos digitais contendo cenas de abuso sexual com crianças e adolescentes. Os mandados da chamada Operação Trojan estão sendo cumpridos em Santa Cruz e Pedra de Guaratiba, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

O material apreendido, que inclui fotos e vídeos, será encaminhados à perícia para identificar os envolvidos no esquema de troca dos arquivos, assim como as vítimas dos abusos.

As investigações da Delegacia de Defesa Institucional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, em conjunto com a Força-Tarefa Internacional de Combate a Crimes contra Crianças do FBI (a polícia federal americana), começaram em abril deste ano e identificaram uma rede de troca de arquivos, que não é intermediada por um servidor central, conhecida como “peer-to-peer”.