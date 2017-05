PF e CGU realizam segunda fase da operação Toque de Midas

A suspeita de desvio de recursos públicos e fraudes em licitações provoca nesta quarta-feira (3), uma operação da Polícia Federal (PF) e Controladoria Geral da União (CGU), na prefeitura de Paranhos, a 456 quilômetros de Campo Grande, na região sul de Mato Grosso do Sul.

Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e o bloqueio de valores nas contas bancárias de duas empresas. As investigações apontaram irregularidades em procedimentos licitatórios, com manipulação de cotações de preços com o objetivo de elevar o valor de referência do pregão, além de superfaturamento.

Os objetos das licitações eram as compras de kits escolares e livros paradidáticos para a rede de ensino do município. Os prejuízos calculados até o momento são de R$ 270 mil. Os mandados estão sendo cumpridos em Paranhos e Campo Grande.

Esta é a segunda fase da operação Toque de Midas, que foi realizada no mês passado. Naquela oportunidade foi denunciado um esquema de fraude em licitações para a compra de merendas, com um prejuízo aos cofres públicos de aproximadamente R$ 400 mil.

