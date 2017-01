PF de Dourados prende homem acusado de pedofilia

A Polícia Federal em Dourados, nesta sexta feira(6), realizou a prisão em flagrante de um homem de 36 anos, residente em Dourados, pela posse de material relativo à pedofilia.

Ao realizar busca na residência do preso, em cumprimento a um mandado judicial expedido pela Justiça Federal de Dourados/MS, a PF encontrou armazenadas em seus arquivos particulares diversas fotos e vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Segundo informou a Polícia federal, as investigações sobre o caso terão continuidade no âmbito do inquérito policial instaurado.

