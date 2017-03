Pente-fino encontra 116 armas brancas e túnel em presídio de MS

Uma operação pente-fino foi realizada nesta terça-feira na Penitenciária Estadual de Dourados (PED), que fica na região sul de Mato Grosso do Sul. Segundo a Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen) foram encontradas 116 armas brancas e um túnel com um metro de profundidade.

As vistorias foram feitas nas celas do raio 2, com a participação de 57 agentes penitenciários e 60 policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Também foram apreendidos 14 aparelhos celulares, três carregadores, sete fones de ouvido, quatro litros de bebida artesanal (produzidas com resto de comidas) e anotações com informações importantes.

Durante as vistorias, os agentes identificaram que as celas 33 e 34 estavam interligadas e que nessa última existia um princípio de túnel, com cerca de um metro de profundidade. Os internos utilizaram 450 sacos feitos cobertores para esconder a terra. Os servidores também identificaram duas celas com grades serradas.

O diretor-adjunto da PED, agente penitenciário Rangel Schveiger, afirmou que a vistoria se baseou em investigações prévias.

Os internos que estavam nas celas interligadas e outros seis detentos identificados como proprietários dos ilícitos foram alojados em celas disciplinares e vão responder a processos administrativos, além das demais punições criminais cabíveis.

