Paciente é preso após agredir soccorrista do Samu

Um paciente de 23 anos foi preso por ter provocado uma confusão na Santa Casa e ter dado soco no rosto de um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na madrugada deste domingo (23).

O jovem, que deu entrada no hospital com dores no tornozelo direito, teria começado uma discussão com a esposa e, quando estava a caminho do consultório, chutou uma lixeira. Em seguida, teria xingado uma pessoa, chutado um homem e dado soco no rosto de um socorrista do Samu.

De acordo com boletim de ocorrência, o socorrista do Samu e o homem que levou o chute tentaram controlar o paciente. Segundo a assessoria de imprensa da Santa Casa, o rapaz estava embrigado.

A Polícia Militar foi chamada e levou o suspeito para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro. As três vítimas prestaram queixa contra o jovem. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

