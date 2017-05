Operação da PRF na fronteira este ano apreendeu mais de 44 toneladas de drogas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou no dia 1º de maio de 2017 a OPERAÇÃO CÁUCASO de Combate ao Crime na Fronteira (Sul) do Estado do Mato Grosso do Sul, para continuidade dos resultados em apreensões de ilícitos que tenham origem e destino a região.

Em todo país a PRF desenvolve Ações voltadas à repressão do contrabando, tráfico de armas, tráfico de drogas e demais crimes fronteiriços. As ações desenvolvidas pelo órgão representaram apreensões de toneladas de ilícitos e milhares de prisões no ano de 2016 e nos primeiros quatro meses de 2017.

O combate ao crime resultou em elevado número de apreensões de ilícitos e prisões no ano 2016 em todo país. No Mato Grosso do Sul a Polícia Rodoviária Federal interceptou: 120 Toneladas de Drogas (Maconha, Cocaína, Crack e Haxixe); mais de 845 Veículos apreendidos, adulterados e recuperados; mais de 20 Milhões de maços de cigarros contrabandeados. 828 pessoas foram presas por crimes relacionados ao tráfico e contrabando no Estado, somente no ano de 2016. O número total de pessoas presas foi de 2.501 por crimes diversos.

Último levantamento aponta que as ações do órgão no Estado em 2017 já resultou na apreensão de: mais de 44 Toneladas de Drogas; mais de 596 veículos apreendidos, adulterados e recuperados. Ações de repressão ao contrabando de cigarros notoriamente destacou-se e já alcançou 14 Milhões de maços apreendidos.

Os resultados obtidos no Mato Grosso do Sul estão relacionados ao planejamento da PRF na extensa faixa de fronteira. A região Sul do Estado está ligada ao elevado número de prisões e apreensões de drogas, carros roubados e especialmente cigarros contrabandeados que abasteceriam várias regiões do país, sendo também região de disputas entre quadrilhas e enfrentamentos às Forças de Segurança, contextualizando o nome da Operação por desenvolver-se em região de instabilidade e disputas constantes.

A Operação Cáucaso representa a continuidade das Ações da Polícia Rodoviária Federal na Repressão ao Crime e não tem data para encerrar. Nesta segunda-feira (08) uma nova fase será implementada dentro da Operação, com integração de outras Forças de Segurança Pública na região. A PRF falará sobre a Operação Cáucaso à sociedade e à Imprensa às 14h30, na BR-463, Km 07 (Trevo da Pedreira), em Dourados/MS.

A Polícia Rodoviária Federal deslocou para a região policiais de Grupos de Patrulhamento Tático, Operações Especiais, Divisão de Operações Aéreas (aeronave Bell 407), Policiamento com Motocicletas, Projeto SAPRP (aeronaves policiais remotamente pilotadas - drones), além de viaturas e equipamentos de eficiência policial.

As regiões das Delegacias da PRF em Dourados e Naviraí foram contempladas pela Operação, entretanto as Ações de enfrentamento ao crime ocorrem em todo o Estado, em razão da readequação do crime frente às ações repressivas.

Um balanço das Ações de Combate ao Crime nesta etapa será divulgado após a primeira quinzena do mês de Maio.

