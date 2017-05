Operação da PRF apreende mais 400 quilos de cocaína na primeira etapa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) finalizou a Primeira Etapa da Operação Cáucaso, compreendendo ações de Combate ao Crime na Fronteira (Sul) do Estado do Mato Grosso do Sul, em continuidade dos resultados operacionais obtidos em 2016 e 2017. As regiões das Delegacias da PRF em Dourados e Naviraí foram contempladas pela Operação, no período de 1º até o dia 14 de maio, entretanto as Ações de Combate a crimes de fronteira ocorreram em todo o Estado.

A Polícia Rodoviária Federal deslocou para a região, policiais de Grupos Especializados no Combate ao Crime: Grupos de Patrulhamento Tático, Operações Especiais, Divisão de Operações Aéreas (Aeronave Bell 407), Policiamento com Motocicletas, Projeto SAPRP (aeronaves policiais remotamente pilotadas - drones), além de viaturas e equipamentos de eficiência policial.

Foram desenvolvidas ações ostensivo-repressivas de combate à criminalidade na região fronteiriça, especialmente no enfrentamento às quadrilhas especializadas em contrabando/descaminho, tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo e furto de veículos, além de outros crimes transfronteiriços.

A Operação contribuiu para a redução da criminalidade e da violência na região, aumentando a percepção de segurança dos usuários nas áreas de interesse da União em todo Estado.

O resultado obtido durante a Operação Cáucaso deve aumentar os números do órgão referentes a apreensões e prisões envolvendo crimes relacionados a região de fronteira.

Com o final da primeira etapa desta Operação, Ações Coordenadas dentro do Planejamento de Operações da Polícia Rodoviária Federal deverão dar continuidade ao trabalho de combate ao crime que envolvam a Região.

Durante os primeiros 14 dias da Operação Cáucaso a Polícia Rodoviária Federal registrou os seguintes números de apreensões e prisões na Região da Operação:

Drogas:

Maconha – 6.828.820 Kg (6,8 Toneladas)

Cocaína – 1 Kg (um quilograma)

Contrabando:

Cigarros (maços) - 453.500 unidades

Veículos apreendidos, recuperados e adulterados:

Veículos: 55 (cinquenta e cinco) unidades

Presos: 48 pessoas presas.

Balanço operacional

Durante a Primeira Etapa da Operação Cáucaso as 10 (dez) Delegacias da Superintendência Regional da PRF em Mato Grosso do Sul desenvolveram ações de enfrentamento ao crime, utilizando efetivos locais e Grupos Especializados.

Em todo o Estado o resultado das Ações de Combate ao Crime resultaram em:

Drogas:

Maconha – 10.570.645 Kg (10,5 Toneladas)

Cocaína – 417,3 Kg (quatrocentos e dezessete quilos e trezentos gramas)

Contrabando:

Cigarros (maços) - 593.500 unidades

Veículos apreendidos, recuperados e adulterados:

Veículos: 97 (noventa e sete) unidades

Pessoas presas: 128

