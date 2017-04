Mulher é presa ao tentar entrar com cocaína em presídio de Jardim

Uma mulher de 27 anos foi presa na manhã deste domingo (30), ao tentar entrar com cocaína, no Estabelecimento Penal Máximo Romero, em Jardim, a 217 quilômetros de Campo Grande. Ela disse que entregaria a droga ao marido, segundo a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 10h30 (de MS), a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, sobre uma mulher que entraria no presídio, no horário de visitas, levando entorpecente.

Os policiais identificaram a mulher e fizeram um convite para que ela fosse ao hospital Marechal Rondon, realizar um exame de raio-x.

Ao chegar à unidade de saúde, a mulher confessou que tinha 125 gramas de cocaína no bolso do casaco. Ela disse ainda que o marido, que está preso no local, revenderia a droga para outros detentos.

A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Jardim.

