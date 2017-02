Mulher é atacada, moradores falam em 'lobisomem' e PM faz buscas

Suposto ataque por um animal de grande porte e peludo e afirmações de aparição de lobisomem movimentam a pequena Iguatemi, a 451 quilômetros de Campo Grande. A Polícia Militar (PM) foi chamada, fez buscas e registrou boletim de ocorrência do atendimento ao 'corpo estranho' na madrugada desta terça-feira (21). Moradores afirmam que vão fazer novas buscas na noite desta terça-feira.

A professora Regina de Abreu, de 55 anos, contou que estava indo à casa de uma filha pouco antes da meia-noite quando, ao passar por um matagal no bairro Waloszek Konrad, um bicho horrível com cabeça grande e focinho muito comprido avançou sobre o carro e tentou morder o braço dela. O esposo, que estava ao lado dela, disse que não viu nada.

O casal parou o carro e em seguida foi abordado por uma moradora que afirma ter visto um animal muito estranho, semelhante a um lobisomem tentando atacar as pessoas que estavam no veículo e em seguida o bicho teria fugido pelo mato.

Na sequência, cerca de 30 moradores do bairro, que afirmam ter visto o lobisomem em outras ocasiões, se reuniram e foram em busca do bicho com paus e foices nas mãos. A Polícia Militar contou que relatos parecidos são comuns no município, porém, essa é a primeira vez que os moradores pediram a ajuda aos policiais.

“Eu vi aquele nariz comprido, o focinho enorme, um bicho muito horrível e feroz, que quase me mordeu, sorte que recolhi o braço muito rápido. Eu penso que era algum bicho, mas as pessoas acreditam que era lobisomem. Eu tenho medo porque meus netos sempre passam por ali e vão para escola à noite, mas eu tenho fé em Deus que não vai acontecer nada” declarou Regina.

A filha da professora relatou que parentes e amigos pediram a ajuda da polícia porque têm certeza que se trata de um lobisomem e por isso vão se reunir novamente para voltar ao local onde o bicho teria aparecido.

Na cidade que tem pouco mais de 15 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o assunto é o mais comentado. No comércio, nas redes sociais, nas rodas de amigos todo mundo fala sobre a suposta aparição do lobisomem.

Outro caso

O aposentado Luiz Carlos de Quadros, de 62 anos, garantiu que ficou frente a frente com o bicho por pelo menos duas vezes. Na mais recente, ele estava voltando para o sítio onde mora. Quando chegou à saída da cidade, foi cercado por uma fera peluda, corpo estranho, orelhas grandes e focinhos cumpridos, segundo ele.

“Na hora que eu vi eu pulei da bicicleta, ele deu uma rosnada muito forte e eu fiquei sem reação, mas ele foi embora. Depois eu senti muito medo, porque eu tenho certeza que era um lobisomem”, afirmou Quadros.

