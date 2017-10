Em Angélica, governo investe em pavimentação de rodovia para melhorar escoamento da produção 

Com produção anual de milhares de toneladas de cana de açúcar, Angélica recebeu do governo estadual obra de pavimentação asfáltica de trecho da MS-274 que além da segurança de tráfego facilitou o escoamento da produção do setor sucroalcooleiro.

Executada com recursos estaduais, a obra contemplou o acesso da rodovia à usina Adecoagro, e contou com investimento superior a R$ 16 milhões. Para o governador Reinaldo Azambuja, a obra abre caminho para ampliar o desenvolvimento do município.

Com 10458 habitantes – conforme estimativa do IBGE, o município recebeu obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica nos bairros Cerejo e Mutum.

Na área de saneamento, são R$ 8 milhões em investimentos por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Os recursos incluem as obras em andamento e aquelas previstas de serem iniciadas.

Já concluídas pelo Governo do Estado estão as obras de reforma do prédio da delegacia de Polícia Civil e a ampliação do prédio da sala de tecnologia e do refeitório da EE Doutor José Manoel Fontanillas Fragelli.