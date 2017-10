Além de infraestrutura, Governo atrai investimentos privados para Água Clara

Com 14992 habitantes, Água Clara tem recebido investimentos em infraestrutura rodoviária, na área urbana, saneamento e para construção de unidades habitacionais. Os aportes feitos pela gestão estadual têm aumentado a confiança no município e atraído importantes investimentos privados.

Em fase de construção, antes mesmo de ser inaugurada a fábrica placas de fibra de madeira de média densidade da empresa Asperbras já tem gerado 200 empregos diretos e 500 indiretos. Segundo a indústria, os incentivos e a parceria da administração estadual foram fatores decisivos para a escolha do município.

Também houve concordância no sentido de melhorar a logística das estradas para transporte do eucalipto até a fábrica. Por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), estão em execução obras de restauração do pavimento primário das rodovias MS-324 e MS-245, além de obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação em várias vias urbanas.

Em fase de tratativas com o Ministério dos Transporte, a recuperação de pontos críticos da BR-262 – principalmente no trecho entre Água Clara e Três Lagoas – foi alvo de pedido do governador Reinaldo Azambuja ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), incluindo faixas auxiliares em dez pontos da rodovia.

Pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), o Governo tem feito investimentos para execução de 1913 metros de rede de distribuição de água e 149 ligações domiciliares no Loteamento Jardim Alvorada II, além da perfuração de um poço tubular para reforçar o abastecimento de água.

Estão em execução no Parque São Pedro 42 unidades habitacionais, por meio do programa Lote Urbanizado. Em parceria com a prefeitura, o projeto consiste na doação do terreno pela administração municipal com aporte estadual para construção das casas, que serão concluídas pela própria família sem necessidade de financiamento.

Veja Também

Comentários