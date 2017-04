Motorista de Uber tem carro roubado durante corrida

Um homem de 30 anos, motorista de Uber, teve o carro roubado enquanto trabalhava, na madrugada deste domingo (2), em Campo Grande. Ele disse à polícia que pegou os suspeitos em frente ao Parque de Exposições Laucídio Coelho e foi deixado no bairro Aero Rancho.



Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista foi chamado pelo aplicativo e pegou os passageiros por volta das 2h40 (de MS). Já no bairro Aero Rancho, um deles anunciou o assalto e mostrou o revólver que estava em uma mochila.



O bandido obrigou o motorista a seguir as indicações dele e na Rubiataba teve que sair do veículo. O assaltante exigiu que o outro passageiro dirigisse e eles fugiram do local. No carro havia também uma mulher.



O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado pelo emprego de arma.

