Menina de 11 anos foge de casa após suposto abuso sexual e denuncia padrasto em MS

Uma menina de 11 anos fugiu de casa em Três Lagoas, na região leste de Mato Grosso do Sul, depois de sofrer suposto abuso sexual pelo padrasto de 28 anos. Ela procurou a delegacia do bairro onde mora e o suspeito foi preso na 1ª Delegacia de Polícia.

“A menina fugiu de casa quando sofreu esse abuso e foi sozinha na delegacia do bairro onde ela mora. Os agentes fizeram o atendimento preliminar e encaminharam ela para Delegacia da Mulher”, afirmou o delegado Thiago Passos.

Segundo a polícia, 16 suspeitos de cometer esse tipo de crime na cidade, sendo quatro nesta semana. A polícia informou que até agora ninguém se apresentou como advogado do suspeito. Ele morava com a mãe da vítima.

