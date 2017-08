Maconha é apreendida pela PRF em veículo estacionado em pátio de hotel

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada de hoje (20) 68,5kg (sessenta e oito quilos e meio) de maconha escondida em compartimento oculto do veículo.



Os policiais fiscalizavam no trecho urbano da cidade de Água Clara/MS, BR-262 km 144, e visualizou um veículo Ford/Corcel com placas de Aquidauana/MS estacionado no pátio de um hotel.



O automóvel estava aberto e atrás do banco traseiro foi encontrado um compartimento oculto e nele estavam 102 tabletes de maconha, que somaram 68,5kg da droga.



O motorista foi localizado hospedado no hotel e com ele as chaves do veículo. O homem de 36 anos, informou que pegou o carro em um posto de combustíveis na saída da cidade de Campo Grande/MS e iria leva-lo até Inocência/MS deixando-o também em um posto de combustível, onde receberia pelo tráfico.



O homem, o veículo e a droga foram encaminhados à Polícia Civil de Água Clara/MS.

