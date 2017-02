Lava jato onde garoto foi machucado com mangueira em Campo Grande é incendiado

O lava jato onde um adolescente de 17 anos foi machucado com magueira, em Campo Grande, foi incendiado na madrugada desta quarta-feira (8). Segundo informações do boletim de ocorrência, o local ficou parcialmente destruído pelas chamas.



Conforme o registro policial, o fogo foi colocado em uma sala usada como escritório e atingiu também o banheiro do local.



Os portões do local estavam com cadeados e sem sinais de arrombamento. Lá existe uma cerca com quatro fios de aço, o que facilita o acesso. No lava jato não há câmeras de segurança, mas em residências vizinhas sim.



Lesão corporal dolosa

De acordo com a polícia, o adolescente trabalhava no local, na Vila Morumbi, e na sexta-feira (3) sofreu a lesão no órgão íntimo durante uma suposta "brincadeira". O dono do local, de 29 anos, e outro suspeito, de 30, teriam machucado o menino com uma mangueira de água, colocada na direção do ânus dele.

A vítima foi levada até a Santa Casa em estado grave e passou por cirurgias. Ele perdeu parte do intestino. A pressão do ar foi tão intensa que estourou o intestino grosso e comprimiu os pulmões, trancando as válvulas respiratórias. 'Justiça', pede mãe de garoto ferido com mangueira em lava jato de MS Hospitalizado na Santa Casa de Campo Grande, ele inicialmente ficou na área vermelha, foi transferido para a área amarela e agora foi para a enfermaria, não correndo mais risco de morrer.

A ação também foi testemunhada por um garoto de 11 anos, que confirmou a versão dos suspeitos e ainda disse que isso era uma "brincadeira" rotineira no lava jato.

