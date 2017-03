Laudos apontam cerda de metal e Habib´s deve ser indiciado, diz polícia

A Polícia Civil afirma ter provas para realizar o indiciamento dos responsáveis pelo Habib´s, em Campo Grande, após um estudante de 22 anos passar mal e encontrar uma cerda de metal presa na garganta. O delegado Elton Galindo, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), disse que dois laudos periciais apontaram lesão corporal na laringe da vítima.

A reportagem entrou em contato com os responsáveis da unidade, na avenida Afonso Pena, e o gerente nos informou que a empresa está apurando o que ocorreu.

"O IC [Instituto de Criminalística] constatou semelhança na cerda, extraída da garganta do consumidor, com as cerdas de uma das escovas apreendidas no Habib's. A investigação já tem provas para realizar o indiciamento e o consumidor para tomar as medidas cabíveis, caso ache necessário", afirmou o delegado.

De acordo com a mãe da vítima, o laudo apontou o que eles já suspeitavam desde o início. "Foi apenas uma prova do que suspeitávamos desde o início. O caso ocorreu em fevereiro deste ano. Nós pedimos várias coisas, como sanduíche, quibe e esfirra. Houve uma demora na entrega e então pedimos para viagem. Ao chegar em casa, na segunda mordida, ele já começou a tossir, vomitar e repetir que algo estava preso na garganta. Foi quando chamei o meu marido e o levamos até o hospital", explicou Isabel de Lima,

Entenda o caso

O pedaço de metal foi encontrado após chegar no hospital. O estudante permaneceu no local após passar a noite, realizar endoscopia, entre outros exames. Quando houve o registro policial, investigadores foram até o estabelecimento comercial e apreenderam três escovas de metal, utilizadas para limpeza da chapa.

Em depoimento, ainda conforme a polícia, o gerente confirmou que usava os objetos para a limpeza das chapas e que não houve nenhuma reclamação no local. "Eu acho que tudo começa na higiene do ambiente. E no hospital fomos informado que, caso o objeto tivesse perfurado o duodeno, ele viria a óbito", ressaltou a mãe.

Conforme a polícia, a empresa pode responder pelos crimes de lesão corporal culposa e oferecimento de produto impróprio para consumo. A pena para os crimes pode chegar a seis anos de prisão. A família também entrou com um pedido de indenização, segundo a mãe do estudante.

