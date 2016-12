Ladrões roubam 275 kg de dinamites em pedreira de Campo Grande

Os bandidos que invadiram uma pedreira de Campo Grande na noite de segunda-feira (26), roubaram 275 quilos de dinamite, segundo informações do boletim de ocorrência sobre o caso.



Conforme o registro, o segurança foi rendido por volta das 20h (de MS) por dois assaltantes. Um estava com pistola e outro com arma semelhante a revólver. Ele foi levado para um paiol vazio e lá amarrado com retalhos de roupa e agredido.



Os bandidos arrombaram um compartimento onde ficam explosivos e lá pegaram 11 caixas contendo 25 quilos de dinamites cada e 836 metros de cordel. Os assaltantes roubaram ainda a central de monitoramento.



O segurança disse à polícia que ouviu barulho de carro e acredita ser caminhão. Ele ficou ferido devido à agressão dos bandidos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa. De acordo com o hospital, ele passa por exames, está com dores no tórax e estável.

