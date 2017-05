Ladrões invadem casa e ameaçam matar família para roubar ouro

Uma família foi rendida em casa por dois bandidos na noite de domingo (1º), no bairro Vilas Boas, em Campo Grande. Os assaltantes ameaçaram matar todos e procuravam por ouro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem de 59 anos foi rendido quando abria o portão de elevação da residência para guardar o carro. Um dos assaltantes colocou a arma no peito do morador enquanto o outro o obrigava a entrar no imóvel.

A esposa dele, de 32 anos, e os dois filhos dela, de 12 e 13 anos, foram rendidos dentro de casa e todos foram obrigados a ficar na sala. Depois, um dos adolescentes foi com um dos bandidos até o quarto do casal para mostrar onde havia joias escondidas.

Conforme o registro policial, como o garoto não sabia onde havia joias, o assaltante roubou peças que viu no local. Um dos bandidos disse à família que uma funcionária de mulher havia falado que tinha ouro na casa.

Cerca de 10 minutos depois, os suspeitos trancaram as vítimas em um dos quartos, fugiram pelo portão de elevação e o deixaram aberto. Um vizinho estranhou a situação, entrou no imóvel e libertou a família.

A polícia foi chamada, fez rondas, mas nenhum suspeito foi identificado. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas, roubo majorado pela restrição de liberdade da vítima e pelo emprego de arma.

