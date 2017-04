Ladrões furtam remédios de postos de saúde, comem lanche de funcionários e prometem voltar

Dois postos de saúde foram furtados em Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande, no último fim de semana. Em um dos casos, eles até comeram o lanche dos funcionários. Os ladrões deixaram um bilhete prometendo voltar e isso preocupou os trabalhadores. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, somente este ano, sete unidades foram alvo de bandidos.

Os funcionários da Unidade básica de Saúde (UBSF) São Bartolomeu, no bairro João de Deus, chegaram para trabalhar na manhã de segunda-feira (24) e encontraram as marcas do arrombamento, as grades das janelas foram serradas. Um computador que ficava na recepção foi levado, além de remédios para diabetes, hipertensão e um botijão de gás.

Na mesma unidade de saúde, trabalhadores encontraram um bilhete escrito pelos ladrões em um receituário: "eu voltarei. Ta ligado". Esta é a terceira vez que o local foi invadido somente neste ano, de acordo com funcionários. Peritos recolheram objetos que podem ajudar na identificação dos bandidos.

Os ladrões também invadiram a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Luís Fragelli, no bairro Universitário. Eles arrombaram portas e levaram um aparelho de TV da recepção, produtos de limpeza e medicamentos. Ninguém foi preso até o momento.

A prefeitura de Corumbá informou que vai abrir uma licitação para compra de equipamentos, para instalar câmeras de segurança e alarmes, nas unidades de saúde.´

