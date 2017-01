Ladrões furtam pneus de carros enquanto vítimas trabalhavam

Ladrões furtaram pneus de três carros enquanto os donos trabalhavam, na madrugada deste domingo (15), em Campo Grande. Segundo relato das vítimas à polícia, esta não é a primeira vez que furtos acontecem no mesmo local.

Os veículos estavam estacionados em uma área junto ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, onde as vítimas trabalham. Quando saíram para irem embora, pela manhã, se depararam com os automóveis sem pneus.



De dois carros os ladrões levaram os quatro pneus e de um deles o estepe que fica para o lado de fora. Segundo informações do boletim de ocorrência, há câmeras de monitoramento próximo ao local onde os carros estavam.



Veja Também

Comentários