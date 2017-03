LadrÃµes entram em conveniÃªncia e levam cerca de cem caixas de cerveja

Ladrões arrombaram uma conveniência na madrugada desta quarta-feira (29), no bairro Vilas Boas, entraram no estabelecimento com um carro, furtaram cerca de 100 caixas com latas de cerveja, aparelhos eletrônicos e o sistema de monitoramento do local. Eles fugiram sem ser identificados.

Funcionários de uma empresa particular de segurança faziam rondas pela avenida Três Barras, por volta das 4h (de MS), e perceberam que a conveniência tinha sido invadida.

O dono do comércio disse que os bandidos desligaram o padrão de energia do minicentro comercial onde a conveniência funciona, viraram as câmeras para cima, quebraram dois cadeados, arrombaram a porta de vidro e estacionaram um carro no interior da conveniência.

Além das caixas de cerveja, os ladrões furtaram algumas caixas com garrafas de uísque, dois aparelhos de TV, dinheiro do caixa e o computador onde eram armazenadas as imagens do sistema de videomonitoramento.

O empresário Marcio Renato Lourenço Freire, disse que inaugurou a conveniência há dois anos e essa foi a terceira vez que o estabelecimento foi invadido por bandidos.

“Entristece qualquer um. A gente trabalha tanto, enfrentando a crise e vem essas pessoas e faz uma coisa dessa. A gente paga tanto imposto, investe e segurança, paga vigilância e não tem jeito. Acho que falta policiais fazendo ronda nessa região” desabafa Freire.

A policia foi chamada mas ninguém foi preso até a publicação desta reportagem. O caso vai ser registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do bairro Piratinga.

