Ladrões atiram e fazem arrastão em ônibus em Campo Grande

Bandidos atiraram e fizeram arrastão em um ônibus com cerca de 15 passageiros, na noite de sábado (1º), no Jardim Monte Alegre, em Campo Grande.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, três jovens fizeram o assalto. Um deles pulou a catraca, atirou no para-brisa e roubou pertences dos passageiros.



Após o crime, os suspeitos fugiram em direção ao Jardim Botafogo e o ônibus seguiu o trajeto normal para que as vítimas pudessem descer nos pontos.



Quando já não havia mais passageiro no veículo, o motorista foi até o terminal Aero Rancho e acionou a Polícia Militar (PM).



Nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas.

