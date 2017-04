Ladrões amarram família e trancam mulheres e crianças em banheiro

Polícia foi chamada e suspeitos fugiram com a chave do veículo da família / Divulgação

Uma família viveu momentos de horror durante assalto na noite de segunda-feira (4), no bairro Moreninha II, na região sul de Campo Grande. Duas mulheres, de 48 e 26 anos, e duas crianças de 5 e 6 anos, foram rendidas por assaltantes armados, amarradas e trancadas no banheiro por 20 minutos. Os bandidos fugiram com a chegada da polícia.

"Eu achei que ia morrer. Fiquei muito ruim, tremia muito, achei que eles iam matar eu e meus netos", contou uma das vítimas que foi amarrada durante uma tentativa de roubo.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 20h (de MS), uma das mulheres estava na calçada em frente da casa quando foi rendida por três assaltantes, dois deles encapuzados.

As vítimas foram amarradas com fitas adesivas e as crianças começaram a chorar. Os ladrões gritaram com elas. Os assaltantes queriam levar a caminhonete da família. Um vizinho percebeu a movimentação e chamou a Polícia Militar.

"Gritavam com a gente, mandavam a gente calar a boca, com o revólver assim na gente. Falava assim: não quero nada com vocês, não, eu quero o carro e a caminhonete", disse a outra vítima.

"Deu tudo certo, graças a Deus, e não aconteceu nada, mas o susto foi grande", afirmou.

Os assaltantes fugiram com a chegada dos policiais levando a chave do veículo. Eles estão sendo procurados pelos investigadores. O caso vai ser registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do bairro Piratininga. Ninguém foi preso até a publicação desta reportagem.

