Ladrão morre em troca de tiros com a polícia e outro é preso após roubo de carro

Um assaltante foi preso e outro morreu em troca de tiros com o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque), na noite de quinta-feira (13), no bairro Coophatrabalho, depois de terem roubado o carro de duas mulheres. Um terceiro assaltante conseguiu fugir.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 18h30 (de MS), uma mulher de 29 anos, que mora na rua Tonico de Carvalho, no bairro Amambaí, foi ao carro que estava estacionado em frente de casa para pegar um objeto, quando foi rendida por três bandidos armados.

A mãe da vítima, uma mulher de 54 anos, saiu para fechar o portão e viu a filha sendo agredida pelos assaltantes e também foi ameaçada com um revólver. Os ladrões fugiram com o veículo e vários objetos.

Cerca de duas horas após o roubo, o carro foi localizado pelo Batalhão de Choque no bairro Coophatrabalho. Os assaltantes fugiram em alta velocidade e no cruzamento das avenidas Florestal e José Barbosa Rodrigues, subiram no canteiro e o carro quebrou.

Os suspeitos saíram do carro atirando contra os policiais, que revidaram. Um dos assaltantes foi baleado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Um ladrão foi preso e outro conseguiu fugir. O carro e os objetos recuperados foram entregues às vítimas.

