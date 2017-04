Jovens quebram carros e comércios em saída de festa em Campo Grande

Um grupo de aproximadamente dez jovens foram flagrados por câmeras de segurança, na madrugada desta quinta-feira (6), quebrando carros e comércios na região central de Campo Grande. Seis adolescentes, sendo quatro garotos e duas meninas, com idades de 15 e 16 anos, foram apreendidos.

De acordo com a polícia, por volta das 2h (MS) os jovens saíram de uma festa na Vila Carvalho e começaram a quebrar tudo que encontravam pela frente. Pelas imagens registradas por câmeras de segurança de uma pizzaria, na avenida Calógeras, os policiais identificaram parte dos envolvidos.

Os seis adolescentes foram localizados e apreendidos no Centro. Eles foram levados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro de Campo Grande e os pais foram chamados para serem ouvidos pelos investigadores. Os garotos e garotas serão liberados com a presença dos responsáveis.

