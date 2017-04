Jovem é preso com imagens de pornografia infantil em MS

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz confessou que o equipamento era dele, mas alegou ter comprado de um usuário de drogas e não saber que as imagens estavam no arquivo / Divulgação

Um jovem de 23 anos foi preso em Corumbá, a 413 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado por policiais com uma câmera cheia de imagens de crianças e adolescentes em cenas de sexo. A abordagem aconteceu em uma rua da cidade durante o fim de semana.

O delegado Rodrigo Blonkowisk arbitrou fiança de R$ 2 mil para o suspeito, que continua preso. Ele deve ser ouvido ainda nesta segunda-feira (10) em uma audiência de custódia.

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz confessou que o equipamento era dele, mas alegou ter comprado de um usuário de drogas e não saber que as imagens estavam no arquivo. Porém, de acordo com o delegado, o suspeito não soube detalhar onde fez a compra e nem mesmo como é fisicamente o suposto vendedor do aparelho.

"O que chamou a atenção é a quantidade. É muita foto, é muito vídeo envolvendo crianças e adolescentes - na sua grande maioria do sexo masculino. Muitas imagens são retiradas da internet, mas outras aparentam ser reais", afirmou Blonkowisk.

Outro detalhe que intrigou a polícia foram fotos tiradas em uma rua movimentada de Corumbá. Não são imagens de conteúdo pornográfico, mas mostram crianças e adolescentes, em sua maioria meninos, andando normalmente pelo local. O detalhe faz a polícia acreditar que as vítimas estavam sendo perseguidas.

"A investigação está em curso na Daiji [Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso] que cuida desse tipo de caso. Mas a gente não descarta o envolvimento e aliciamento de menores e estupros que tenham acontecido aqui na cidade", afirmou o delegado.

A polícia orienta aos pais que é preciso ter um controle maior sobre aquilo que os filhos acessam na internet. "Às vezes o pai se exime da responsabilidade visando garantir uma privacidade. A criança e o adolescente não respondem por si só. O pai e a mãe são responsáveis. É plenamente justificável qualquer controle desde que seja para a segurança do menor", recomendou Blonkowisk.

