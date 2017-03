Jovem é espancado, perseguido e morto com 14 golpes de facão

Um jovem, ainda não identificado, foi espancado e morto com golpes de facão na madrugada desta terça-feira (14), no Centro de Campo Grande. A vítima foi socorrida e levada à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. A dupla agressora fugiu sem ser identificada.

Testemunhas contaram à polícia que a vítima começou a ser agredida na rua Sete de Setembro e foi perseguida até o cruzamento entre a avenida Calógeras e a rua 26 de Agosto.

Para fugir, o rapaz entrou pela janela de uma conveniência de um posto de combustíveis, porém, foi encurralado no interior do estabelecimento comercial, por dois homens armados com um revólver e um facão.

Segundo a polícia, a vítima foi atingida por aproximadamente 14 golpes de facão. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

O homem foi levado em estado grave à Santa Casa e não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar fez rondas, mas os agressores não foram encontrados. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro de Campo Grande.

