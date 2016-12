Jornalista é assassinado com um tiro na cabeça no Nova Lima

O homem assassinado com um tiro na cabeça hoje pela manhã em Campo Grande enquanto dirigia um Corsa branco na Avenida Cândido Garcia de Lima, no Bairro Nova Lima, foi identificado como sendo o jornalista Nicodemos Moura Rodovalho de Alencar.

Formado em comunicação pela Uniderp, Nicodemos trabalhou em jornais como A Crítica, Correio do Estado, O Estado MS e site Midiamax. Atualmente, atuava na Tribuna de MS. Escrivão da polícia civil no interior, ele foi expulso da corporação em 2012 acusado de abuso sexual de uma adolescente.

De acordo com informações de testemunhas relatadas aos investigadores do 2º DP (Departamento de Polícia), que vai apurar o caso, Nicodemos, casado e pai de dois filhos, mantinha um relacionamento extraconjugal com uma moradora do bairro e, por isso, estava recebendo ameaças.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 10h30, o homem que ameaçava o jornalista teria armado uma emboscada em um bar no bairro Nova Lima. Nicodemos, ao chegar ao bar e perceber que corria perigo, foi embora em seu veículo, mas foi perseguido.

Na tentativa de fuga, Nicodemos foi alvo de disparos, sendo que um acertou sua cabeça. Ele perdeu o controle da direção do veículo e bateu em um muro. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local o jornalista já estava sem vida. Os atiradores, segundo testemunhas, ocupavam um veículo Gol.





