Irmão de investigado pela morte de Rafaat é morto em Ponta Porã

Rony Pavão, de 38 anos, foi executado no final da tarde de terça-feira (14), no Centro de Ponta Porã, a 326 quilômetros de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai. Os atiradores fugiram e não foram identificados. A polícia investiga o caso.

Rony Pavão foi morto com vários disparos de pistola 9 milímetros, quando saía de uma academia de ginástica. A polícia ainda não tem pistas de quem matou Rony. Após o crime foram feitas buscas, mas ninguém foi preso até a publicação desta reportagem.



Ele era irmão do traficante Jarvis Pavão, que está preso em Assunção, no Paraguai, e é investigado pela morte do traficante brasileiro Jorge Rafaat.

Jarvis cumpre pena no país vizinho desde 2009, mas também é condenado no Brasil a 17 anos de prisão por tráfico de drogas. O governo brasileiro já pediu a extradição dele. Ele foi transferido recentemente de penitenciária porque tinha regalias no presídio onde estava.

Rafaat sofreu uma emboscada e foi morto com tiros de uma metralhadora ponto cinquenta. A execução cinematografica foi registrada por câmeras de segurança de comércios. A morte teria sido parte da disputa pelo controle tanto da venda como da produção de drogas na região.

