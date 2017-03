Internos da Casa do Albergado praticam roubos e são presos em flagrante pela DERF

Em menos de dois dias a DERF prendeu dois internos que estavam cumprindo pena no Estabelecimento Penal de Regime Aberto e Casa do Albergado / Divulgação

Em menos de dois dias, a Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (DERF) prendeu dois internos que estavam cumprindo pena no Estabelecimento Penal de Regime Aberto e Casa do Albergado. Eles foram autuados em flagrante após cometerem roubos na Vila Palmira e Vila Sobrinho, em Campo Grande-MS. “Após o roubo, eles foram se esconder e esconder os produtos do roubo na Casa do Albergado”, contou o delegado Carlos Delano.

A primeira prisão foi feita na quinta-feira (23). Neste dia foi preso Robert Pereira Duarte (25), conhecido como Magro. Na noite anterior Magro teria roubado dois adolescentes de 14 anos, na Vila Palmira e subtraído dois celulares, sendo um da marca Huawei e outro da marca Lenovo. Após o roubo, Magro foi perseguido por populares e deixou cair sua carteira no momento da fuga, possibilitando sua identificação.

De posse dos documentos do autor, um popular levou a carteira à DERF e disse que tinha presenciado o roubo. A equipe de investigação realizou uma pesquisa no sistema policial e verificou que "Magro" estava cumprindo pena na Casa do Albergado, então os investigadores entrevistaram o autor que confessou o crime e disse que tinha escondido um dos celulares embaixo de sua cama e tinha vendido o outro por R$ 50,00 para outro interno, de nome João Mateus Alves de Souza, que, ainda dentro do Albergue, vendeu para o interno Flávio de Almeida Félix.

Vila Sobrinho

Na sexta-feira (24), outro interno da Casa do Albergado foi preso em flagrante, após assaltar um grupo de adolescentes que estavam conversando na Praça do Papa, na Vila Sobrinho, em Campo Grande-MS. Diego Ferreira do Vale dos Santos (22), de posse de uma faca de serra, ameaçou os adolescentes, roubou os celulares e saíram correndo.

As vítimas correram até a DERF, contando o acontecido, passaram as características do ladrão e para onde ele tinha corrido e uma equipe de investigação verificou que o autor tinha entrado na Casa do Albergado. No local, os policiais foram informados que o interno Santos possuía as mesmas características passadas pelas vítimas e ao ser entrevistado confessou que praticou o roubo e que um dos celulares estava embaixo de sua cama e outro dentro de uma cela.

Nos dois casos, os celulares roubados foram recuperados e entregues às vítimas.

2016

De acordo com o delegado Carlos Delano, tem se tornado comum a prática de crime por internos do Regime Aberto. Em outubro do ano passado, por exemplo, a especializada prendeu dois indivíduos que cumpriam pena na Casa do Albergado, Lusiano de Souza da Costa (21) e João Vitor Morais Santos (18).

“Na época, de posse de armas de fogo, os dois autores renderam uma família inteira, no Bairro Santo Antônio, roubaram televisores, aparelhos de celular, joias, relógios e dinheiro, levaram o carro de uma das vítimas, um Fiat Uno, roubaram uma farmácia em seguida, incendiaram o carro da vítima e a noite voltaram para o Regime Aberto para cumprir a pena e esconder alguns objetos”, relembrou o delegado.

