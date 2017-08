Integrante de quadrilha presa por assalto era cabo do exército de Ponta Porã

Policiais da DEFRON (Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira) esclarecem roubo ocorrido no dia 31.07.2017, ocasião em que três indivíduos encapuzados e em posse de arma de fogo invadiram uma residência no distrito de Itahum onde renderam e amarraram os moradores, fugindo em seguida com a quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), uma camionete Toyota Hilux e diversos objetos dos moradores.

Após o roubo, policiais da DEFRON (Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira) iniciaram as investigações e obtiveram êxito em identificar JEAN CARLOS BOVEDA, 21, que é o Cabo do Exército Brasileiro lotado na cidade de Ponta Porã, como sendo um dos autores do crime e o mesmo foi preso no dia 15.08.2017 por uma equipe de Policiais da DEFRON com apoio do Comando do Exército.

Após a prisão de JEAN, policiais da DEFRON continuaram as investigações e identificaram VAGNER BEZERRA GOMES, 22, THIAGO DE LIMA SILVA, 20 e LUCIANA DE ASSIS CORDEIRO, 32, todos moradores do assentamento Itamarati, como sendo os demais autores do roubo.

Diante dos fatos o Delegado Titular da DEFRON - João Alves de Queiroz, fez a representação pela prisão preventiva dos autores e com a expedição de 2 Mandados Judiciais de Prisão e 3 Mandados Judiciais de Busca e Apreensão, policiais da DEFRON organizaram uma operação na manhã desta quinta-feira (24.08.2017) no assentamento Itamarati onde obtiveram êxito em encontrar e prender os autores VAGNER, THIAGO e LUCIANA, sendo que na residência desta, os policiais encontraram ainda um dos aparelhos celulares roubados, o revolver calibre .38 que foi utilizado no roubo, uma espingarda calibre 12 além de 23 cédulas de moeda falsa.

Jean, Vagner, Thiago e Luciana foram indiciados pelo crime de roubo majorado, sendo que Luciana responderá ainda pelo crime de posse de arma de fogo. Os quatro se encontram presos à disposição da justiça.

