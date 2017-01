Homem sofre sequestro relâmpago na saída de mercado em Campo Grande

Um homem de 39 anos foi vítima de sequestro relâmpago na noite de quinta-feira (5), no Centro de Campo Grande. A vítima estava em um carro no estacionamento de um mercado, quando foi surpreendida por um assaltante armado e obrigada a entrar no veículo. O homem foi levado até o jardim Centro Oeste onde foi abandonado e o assaltante fugiu levando o carro e um celular.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 21h25 (de MS), a vítima parou o carro no estacionamento do mercado na avenida Calógeras. O assaltante forçou a entrada e sentou no banco detrás, apontou um revólver para a cabeça do motorista e exigiu que ele conduzisse o veículo pelas ruas da capital sul-mato-grossense.

Ao chegar ao bairro na região sul da cidade, a vítima foi obrigada a sair do carro. O assaltante fugiu com o veículo, sem ser identificado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro de Campo Grande, como roubo majorado pelo emprego de arma e restrição de liberdade da vítima. Ninguém foi preso até a publicação desta reportagem.

